В Москву пришла аномальная жара

Столбики термометров поднимутся до 33 градусов

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В столицу пришла аномальная жара. Столбики термометров сегодня поднимутся до 30 градусов, но в ближайшие дни станет ещё теплее. А горожане уже пытаются найти спасение у фонтанов и в тени деревьев.

В Москву наконец-то пришло настоящее лето. И сразу не просто много солнца, а настоящий тропический зной. Пик жары наступит в понедельник - воздух раскалится до 33 градусов. Как поясняют синоптики, во всём виноват антициклон скандинавского происхождения.

В такую погоду врачи рекомендуют избегать интенсивных физических нагрузок, а также советуют в дневные часы как можно меньше времени проводить на открытом солнце, носить одежду светлых тонов с длинным рукавом, выбирать дышащие натуральные ткани, укрывать голову и брать с собой бутылку негазированной воды, сообщает "ТВ Центр".

Кстати, многие предпочитают спасаться от зноя именно у воды. Так что московские пляжи сейчас - самое популярное место отдыха. Из-за экстремальной жары городские службы переведены на усиленный режим работы. Особый контроль за линиями электропередачи - полторы тысячи московских аварийщиков дежурят в эти дни круглосуточно.

Специалисты следят и за температурой асфальта: в самый зной работают поливальные машины, они же проводят и аэрацию воздуха, направляя струи воды вверх. А вечером и ночью коммунальщики обильно поливают московскую зелень.

Предупреждение о высокой жаре действует и в других регионах Центральной России. До 30-33 градусов синоптики ожидают в Рязанской, Тверской, Владимирской, Ивановской, Тульской и Ярославской областях.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"