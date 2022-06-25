Зрелищные кадры юбилейного заплыва через Амурский залив

Участники проплыли 10 километров

Испытание на выносливость и силу духа - в Приморье состоялся марафонский заплыв через Амурский залив. Дистанция десять километров, ледяная вода и сильные волны. Такие условия не стали преградой для тех, кто твёрдо решил бороться за звание лучшего. Проверяли свои силы не только местные жители, но и пловцы из других регионов.

Хорошая разминка перед стартом - один из залогов удачного заплыва. Но ещё важнее правильно подготовить гидрокостюм. Чтоб во время долгого марафона ничего не стесняло движений, каждый прибегает к своим способам. Одни ставят тейпы, клеят пластыри, другие натираются вазелином и даже барсучьим жиром.

В чём плыть - участники выбирают сами. Кто-то полностью экипирован: надевает маску с трубкой и ласты. Некоторые же решаются преодолеть дистанцию просто в открытом гидрокостюме, сообщает "ТВ Центр".

В этом году заплыв через Амурский залив проходит в десятый раз. Испытать свои силы решились любители и профессиональные пловцы. На старт вышли марафонцы из Приморья и Хабаровского края.

Ориентир в открытой воде марафонцы держат на цветные вешки. Установлены они через каждые 330 метров. Организаторы отгоняют от дистанции рыбацкие лодки и внимательно смотрят, чтоб участников не уносило течением. До суши - 10 километров. Плыть можно любым стилем, главное уложиться в шесть часов.

Погодные условия немного усложняют задачу участникам. Порывы ветра поднимают волну, и сбивают пловцов с курса. К тому же море ещё не прогрелась. Температура воды сейчас около 17 градусов.

Тем, кто сильно устал, предлагают подкрепиться калорийными бананами и сгущенкой. Но, те, кто идут на результат, не тратят на это время. Через 2 часа и 37 минут на финише встречают победителя. Курсант Тихоокеанского Высшего военно-морского училища показал лучшее время.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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