На ВДНХ начался фестиваль косплея "Фанерон. Город мечты"

Там пройдёт конкурс на лучший косплей

Фестиваль косплея проходит на ВДНХ. У павильона "Музей кино" можно также купить аниме-товары, комиксы и различные аксессуары. Здесь же артисты дают бесплатные концерты.

25 и 26 июня пройдёт конкурс на лучший косплей. Отбирать победителей будет профессиональное жюри.

Вечером в субботу состоится мастер-класс по созданию комикса при участии профессиональной художницы Джамили Зульпикаровой, автора комиксов "Фанерон". Гости фестиваля смогут побывать в игротеке и посмотреть постановку со световыми мечами от профессиональных косплееров.

"Фанерон. Город мечты" - это цифровая вселенная, портал в мир комиксов и игр, открытый на постоянной основе в павильоне "Космос" на ВДНХ для гостей всех возрастов.

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