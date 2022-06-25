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Главные площадки Московской недели моды посетило больше 100 тысяч человек

12:43
  • суббота
  • 25 июня 2022

Мероприятия проходят и в эти выходные

В Москве с успехом проходит Неделя моды. Свои работы в парке "Зарядье" и на ВДНХ показали более 70 дизайнеров из разных городов России.
На Московской неделе моды показали капсульные коллекции для детей

Москвичей ждут также показы на Тверской площади, площади Революции и в ГУМе, а в Гостином дворе работает профессиональный шоурум для экспертов фешен-рынка и байеров.

За первые дни две основные площадки Московской недели моды посетили более 100 тысяч человек. В выходные зрителей должно быть ещё больше.

"Будет много интересных программ, приглашаем на заключительные события Недели моды", - обратилась к москвичам заммэра Наталья Сергунина.

Деловая программа на площадках Недели моды продлится до 26 июня. Гостям прочитают лекции; также пройдут паблик-токи, на которых обсудят важные для развития российской моды темы.

Сегодня, 25 июня в "Технограде" на ВДНХ пройдёт семейный фестиваль детской моды и стиля. Детям и подросткам будут интересны творческие занятия по созданию коллажа, фотографии и 3D-моделированию.

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