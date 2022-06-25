Курсант МЧС сделал предложение руки и сердца на Красной площади

Там министр вручал дипломы будущим спасателям

Парадная форма и гимн России. Более тысячи будущих спасателей получают сегодня дипломы. Свыше 700 выпускников пригласили на торжественную церемонию, которая прошла на Красной площади в Москве.

Один из бывших курсантов даже сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Будущих коллег поздравил глава МЧС и вручил дипломы с отличием и медали "За особые успехи в учении", сообщает "ТВ Центр".

"Они приобрели необходимые знания и навыки. Всё для того, чтобы бороться со стихией, тушить пожары, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, быть готовыми своевременно приходить на помощь и самое главное - спасать человеческие жизни", - отметил Александр Куренков.

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