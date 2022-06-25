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Прощание с Пьером Нарциссом перенесли из-за его камерунских родственников

14:37
  • суббота
  • 25 июня 2022

Церемония пройдёт 29 июня

Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня. Сегодня церемония не состоялась из-за позиции камерунских родственников артиста.
Певец Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни

Как рассказала ТАСС бывшая жена певца Валерия Калачёва, камерунские родственники Нарцисса обратились в посольство, чтобы заблокировать выдачу тела и требуют от неё гарантий его дальнейшей транспортировки в Камерун.

"Его хорошо было бы похоронить здесь, потому что он здесь любил, родил ребёнка, жил 30 лет, приносил людям радость. Пьер - герой здесь, в России", - сказала Калачёва.

В итоге церемонию прощания пришлось перенести на 29 июня в связи с урегулированием вопросов о передаче тела. Прощание с Пьером Нарциссом пройдёт в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Пьер Нарцисс умер 21 июня. Ему было 45 лет. У певца возникли проблемы с почками, поджелудочной железой и сердцем. Артист родился в Камеруне, но покорил Россию. Здесь он участвовал в проекте Первого канала "Фабрика звёзд" и запомнился исполнением песни "Шоколадный заяц".

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