Собянин рассказал о поддержке занятости населения

Открыт центр "Моя работа"

В столице более трёх миллиардов рублей направлено на масштабную программу помощи тем, кто оказался под риском увольнения. О её реализации и о других мерах поддержки занятости рассказал на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

Так, на портале mos.ru доступна услуга по поиску работы, анкету можно заполнить онлайн. Открыт кадровый центр "Моя работа". С начала года помощь в трудоустройстве получили уже более 46 тысяч москвичей.

Кроме того, в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" можно пройти курсы переобучения, получить совет или консультацию, сообщает "ТВ Центр".

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