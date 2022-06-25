Украинские военные массово отказываются от выполнения поставленных задач

Есть случаи дезертирства

Во Львове военнослужащие батальона территориальной обороны отказались ехать в Донбасс на выполнение боевой задачи. Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Проблема в том, что подразделение в большой части состоит из необученных резервистов. Кроме того, в его составе нет тяжёлого вооружения.

Ранее Минобороны сообщало массовых случаях дезертирства украинских военных. В частности, в Донбассе более 30 военнослужащих 25-й бригады ВДВ ВСУ самовольно ушли с позиций, бросив оружие.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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