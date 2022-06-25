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Патриарх Кирилл назвал причину своего падения на богослужении

16:05
  • суббота
  • 25 июня 2022

Инцидент произошёл в Новороссийске

Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время богослужения. Инцидент произошёл в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске. Трансляцию вели местные телеканалы.
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На кадрах видно, как патриарх сходит с амвона и падает на спину. К нему подбегают сопровождающие его лица в штатском и священнослужители.

Как рассказал позже сам патриарх, причиной падения стал мокрый пол. Обошлось без последствий, сказал предстоятель РПЦ.

"То, что я сегодня упал - ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился, - сказал патриарх Кирилл.

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