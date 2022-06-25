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Джонсон отговаривает Украину от переговоров с Россией

16:34
  • суббота
  • 25 июня 2022

Киеву не стоит идти на "худой мир" с Москвой, считает премьер Британии

Британскому премьеру не нравится, что некоторые европейские политики буквально подталкивают Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. Борис Джонсон сделал заявление, в котором фактически призвал Украину отказаться от диалога с Москвой.
Джонсон пообещал Зеленскому подготовить украинских военных

По словам Джонсона, многие государства будут давить на Украину с тем, чтобы Киев согласился на "худой мир" с Москвой ради того, чтобы прекратились боевые действия. Такое развитие событий приведет к долгосрочной экономической катастрофе, полагает глава британского правительства.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости и поэтому давление будет расти, чтобы побудить, может быть, принудить украинцев к "худому миру", - приводит слова Джонсона газета The Guardian.

Ранее премьер-министр Великобритании уже заявлял о том, что пока не пришло время поощрять украинцев идти на плохой мир, ради которого они потеряют часть своей территории.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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