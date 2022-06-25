Собянин пригласил москвичей в комнаты прохлады

Там можно переждать дневную жару

В Москву пришла африканская жара. В ближайшие дни воздух прогреется до 33 градусов. При этом осадков пока не ожидается.

В связи с этим мэр столицы пригласил москвичей в комнаты прохлады. Они открыты в центрах социального обслуживания. Там есть кондиционеры и питьевая вода. При ухудшении самочувствия можно обратиться за оперативной медицинской доврачебной помощью.

Всего в Москве таких комнат больше 160. Они работают с понедельника по четверг с 9 до 20 часов, в пятницу - до 18:45, в субботу - до 16 часов.

В связи с жаркой погодой столичные власти стараются обеспечить комфорт и пассажирам городского транспорта. На 17 станциях метро и МЦК начали раздачу питьевой воды, сообщил Собянин на своей странице "ВКонтакте".

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