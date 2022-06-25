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Байден ужесточил контроль за оборотом оружия

18:09
  • суббота
  • 25 июня 2022

Президент США подписал новый жёсткий закон

Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля над огнестрельным оружием. Президент пошёл на этот шаг после серии кровавых массовых расстрелов в США.
Стрельба в техасской школе: погиб 21 человек

Согласно документу, штаты теперь смогут изымать оружие у лиц, которые, по мнению властей, представляют угрозу для себя и окружающих. Кроме того, новый закон запрещает лицам, осуждённым за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, приобретать огнестрельное оружие в течение как минимум пяти лет, сообщает ТАСС.

Против закона, как и ожидалось, выступила Национальная стрелковая ассоциация США. Там в очередной раз напомнили о Второй поправке к американской Конституции, которая даёт право на владение огнестрельным оружием.

Триггером для разработки закона стали события 24 мая в Техасе. Тогда в результате стрельбы в начальной школе погиб 21 человек, в том числе 19 детей. Их расстрелял местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос.

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