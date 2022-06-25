Байден ужесточил контроль за оборотом оружия

Президент США подписал новый жёсткий закон

Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля над огнестрельным оружием. Президент пошёл на этот шаг после серии кровавых массовых расстрелов в США.

Согласно документу, штаты теперь смогут изымать оружие у лиц, которые, по мнению властей, представляют угрозу для себя и окружающих. Кроме того, новый закон запрещает лицам, осуждённым за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, приобретать огнестрельное оружие в течение как минимум пяти лет, сообщает ТАСС.

Против закона, как и ожидалось, выступила Национальная стрелковая ассоциация США. Там в очередной раз напомнили о Второй поправке к американской Конституции, которая даёт право на владение огнестрельным оружием.

Триггером для разработки закона стали события 24 мая в Техасе. Тогда в результате стрельбы в начальной школе погиб 21 человек, в том числе 19 детей. Их расстрелял местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос.

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