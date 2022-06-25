ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У США возникли проблемы после отправки оружия на Украину

17:39
  • суббота
  • 25 июня 2022

Речь идёт о серьёзных угрозах

США столкнулись с проблемой нехватки некоторых видов вооружений после того, как начали оказывать военную помощь Украине. Об этом в журнале Asia Times пишет аналитик Стивен Брайен.
США обеспечат украинских полицейских оружием

Автор заявил об угрозе сокращения арсеналов оружия у стран Запада. Речь идёт о реальной угрозе. По мнению эксперта, Белый дом совместно с союзниками не способны вести продолжительные военные конфликты по причине отсутствия достаточного количества ресурсов.

Проблемой может стать любой вызов. К примеру – военный конфликт в Тайване. "Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину. Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов", - написал Брайен.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Поставка вооружения НАТО на Украину
Поставка вооружения НАТО на Украину
Поставка вооружения НАТО на Украину
Поставка вооружения НАТО на Украину
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.