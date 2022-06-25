У США возникли проблемы после отправки оружия на Украину

Речь идёт о серьёзных угрозах

США столкнулись с проблемой нехватки некоторых видов вооружений после того, как начали оказывать военную помощь Украине. Об этом в журнале Asia Times пишет аналитик Стивен Брайен.

Автор заявил об угрозе сокращения арсеналов оружия у стран Запада. Речь идёт о реальной угрозе. По мнению эксперта, Белый дом совместно с союзниками не способны вести продолжительные военные конфликты по причине отсутствия достаточного количества ресурсов.

Проблемой может стать любой вызов. К примеру – военный конфликт в Тайване. "Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину. Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов", - написал Брайен.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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