В Сочи продолжаются поиски унесённых в море туристов

Одного выжившего уже нашли

Спасатели продолжат поиски пропавших людей, которых унесло в море в Сочи. В операции принимают участие около ста человек.

Людей будут искать до наступления темноты, затем поисковые работы продолжатся ранним утром 26 июня. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-службы местного главка МЧС Никита Гавриляк.

24 июня в регионе были сильные дожди. В сочинском селе Зубова Щель в море унесло два автомобиля с людьми. Всего пропали семь человек.

Двух из них нашли погибшими, один выжил и находится в больнице, остальных ищут.

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