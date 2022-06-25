Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с удобрениями

Россия - крупнейший производитель этой продукции

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с удобрениями для сельскохозяйственных культур. Президенты России и Белоруссии встретились в Санкт-Петербурге.

Российский лидер перед началом разговора обратил внимание, что Москва и Минск являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок. Путин отметил, что 15% от мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений - это очень значительный объём.

В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия начинает погрузку минеральных удобрений в порту в Ленинградской области.

"Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться", - сказал президент Белоруссии.

Фрагмент переговоров опубликовал у себя в Telegram-канале ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павел Зарубин.

После начала спецоперации США и Европа объявили о беспрецедентных санкциях против России. Из-за этого пострадали сами американцы и европейцы: у них повысились цены на топливо и исчезли некоторые товары. В частности, наблюдается дефицит сельскохозяйственных удобрений.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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