Минобороны показало работу артиллерии в зоне спецоперации

Все цели поражены

Министерство обороны России показало работу артиллерии в зоне проведения специальной военной операции. Видео опубликовано на странице ведомства "ВКонтакте".

На кадрах видно, как военные заряжают артиллерийские установки разных типов. Часть машин спрятана в укрытиях в лесополосе. Затем производятся пуски снарядов.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили на территории завода "Мегатекс" в ДНР до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град". Также на Донецком направлении поражено восемь артиллерийских взводов систем "Ураган" и два артиллерийских взвода.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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