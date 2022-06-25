Промзона завода "Азот" в Северодонецке освобождена от националистов

Город возвращается к мирной жизни

Промзона "Азота" перешла под полный контроль ЛНР и союзных сил. Об этом у себя в Telegram-канале написал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.

Город Северодонецк был освобождён от националистов несколько дней назад. Единственным очагом сопротивления оставался завод "Азот", на котором укрылись несколько сотен боевиков. Часть из них впоследствии сдалась в плен.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Донецком направлении поражено восемь артиллерийских взводов систем "Ураган" и два артиллерийских взвода. Они систематически обстреливали Донецк и другие города республики.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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