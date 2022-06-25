Объявлено о полном контроле союзных сил над Северодонецком

Боевики выбиты из города и промзоны

Министерство обороны России сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком. Сорвана попытка превратить местный завод "Азот" в упорный очаг сопротивления, как это было в Мариуполе.

"Подразделениями народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населённые пункты Вороново и Сиротино ЛНР", - сообщил вечером в субботу, 25 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Несколько часов назад подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что промзона "Азота" перешла под полный контроль ЛНР. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены.

Город Северодонецк был освобождён от националистов несколько дней назад. Единственным очагом сопротивления оставался завод "Азот", на котором укрылись несколько сотен боевиков. Часть из них впоследствии сдалась в плен.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Донецком направлении поражено восемь артиллерийских взводов систем "Ураган" и два артиллерийских взвода. Они систематически обстреливали Донецк и другие города республики.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"