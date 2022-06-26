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Министерство обороны представило новых героев спецоперации

10:01
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

Бойцы сражаются и проявляют настоящее мужество

Министерство обороны рассказало о тех, кто профессионально и мужественно исполняет воинский долг в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Названы имена новых героев спецоперации на Украине

Старший прапорщик Игорь Войнов при разминировании одного из населённых пунктов обнаружил отряд националистов и незамедлительно сообщил об этом командованию. Наши военные вступили в бой. Противник понёс значительные потери и отступил. На освобождённой территории Игорь лично обезвредил восемь мин.

Рядовой Алексей Марин, действуя в составе батальонно-тактической группы, также обнаружил вражеских диверсантов, они готовили нападение на нашу колонну. Направив боевую машину на врага, Марин обратил огонь на себя, что позволило нашим основным силам подготовиться к атаке. Несмотря на полученную контузию, рядовой продолжил вести бой, в итоге были ликвидированы до 30 националистов, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Артемий Артюнин доставлял продовольствие и горючее на передовую, когда наша колонна попала под обстрел. Рядом с одной из машин взорвался артиллерийский снаряд. Рискуя собственной жизнью, Артюнин вытащил из подбитой машины троих раненых сослуживцев, оказал им медицинскую помощь, а после отбуксировал повреждённую технику.

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