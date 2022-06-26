ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страны G7 планируют установить предельные цены на нефть

10:41
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

Об этом пойдёт речь на саммите в Германии

Сегодня в Германии открывается саммит G7, где будут обсуждать возможности наращивания давления на Москву и минимизации издержек от применения таких санкций для мировой экономики. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Economic Times: Индия нарастила закупки российской нефти в 50 раз

В СМИ уже появилась информация, что лидеры "Большой семёрки" собираются установить предельные цены на российскую нефть.

Три с половиной тысячи протестующих с которыми немецкая полиция не церемонится: Мюнхен в ожидании высоких гостей. В Баварских Альпах начинается саммит "Большой семёрки", на который Джо Байден везёт конкретные предложения о том, как ещё можно надавить на Россию. Например, запретить импорт золота.

Чтобы продемонстрировать хоть какие-то политические успехи и солидарность европейцы, к приезду американского президента, предоставили Украине статус кандидата в ЕС. Тут же, правда, посоветовав Киеву не питать особых надежд.

Подробнее о политической картине мира в преддверии саммита G7 – в материале Матвея Шестакова (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.