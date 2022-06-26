Страны G7 планируют установить предельные цены на нефть

Об этом пойдёт речь на саммите в Германии

Сегодня в Германии открывается саммит G7, где будут обсуждать возможности наращивания давления на Москву и минимизации издержек от применения таких санкций для мировой экономики. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В СМИ уже появилась информация, что лидеры "Большой семёрки" собираются установить предельные цены на российскую нефть.

Три с половиной тысячи протестующих с которыми немецкая полиция не церемонится: Мюнхен в ожидании высоких гостей. В Баварских Альпах начинается саммит "Большой семёрки", на который Джо Байден везёт конкретные предложения о том, как ещё можно надавить на Россию. Например, запретить импорт золота.

Чтобы продемонстрировать хоть какие-то политические успехи и солидарность европейцы, к приезду американского президента, предоставили Украине статус кандидата в ЕС. Тут же, правда, посоветовав Киеву не питать особых надежд.

Подробнее о политической картине мира в преддверии саммита G7 – в материале Матвея Шестакова (смотрите видео).

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