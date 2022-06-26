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В Якутии и на Алтае продолжается борьба с лесными пожарами

10:18
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

Привлечён самолёт Бе-200

В Алтайском крае для тушения крупного природного пожара в Угловском районе привлекли самолёт-амфибию Бе-200. Только за день на горящие очаги сброшено 45 тонн воды.
Для борьбы с лесными пожарами в Якутии используют самолёт "Циклон"

Пожар подошёл к населённым пунктам Лаптев Лог, Беленькое и Борисовка. Работы осложняет сильные ветер и жара. МЧС и "Авиалесоохрана" держат ситуацию под контролем, ежедневно оповещая население. Разведку обстановки также ведут с помощью беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

Общая площадь пожаров в Якутии превышает 40 тысяч гектаров. В регионе тоже стоит засушливая и ветреная погода. Поэтому для борьбы с огнём вызывают искусственные осадки. Для этого задействуют специальный самолёт-зондировщик, а в труднодоступных районах работают парашютисты-десантники.

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