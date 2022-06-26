Как прошёл главный московский выпускной в Парке Горького

Репортаж из центра столицы

Элегантные наряды, незабываемые эмоции и, конечно, долгожданный аттестат - уже в руках. А впереди - целый мир и новая жизнь. Эти выходные дни - время выпускных для почти 650 тысяч вчерашних школьников. В Москве центральной площадкой стал Парк Горького. Концерт, салют и дискотека до утра.

Молодые, красивые, увлечённые. Для них красная дорожка - не просто возможность показать себя, но и своеобразный старт в новую, взрослую жизнь. Когда стоит мечтать, загадывать самые смелые желания и идти к достижению самых дерзких целей и задач.

Московские выпускники в Парке Горького - это по-настоящему счастливые люди. Рядом - самые дорогие, самые близкие - учителя. Слёз скрыть не могут, потому как вложили в своих воспитанников всё самое лучшее.

Как бы ни сложилась жизнь выпускников дальше, здесь и сейчас они - главные герои. Девушки - удивительно хороши. Парад нарядов достоин лучших подиумов мира. Лёгкие, воздушные, изящные. Глаз не оторвать.

Есть те, кто приехал сюда прямо - с Кремлёвского бала. Тысячи юношей и девушек - из разных городов, а также из Донецкой и Луганской республик в самом сердце столицы переживают сейчас один из самых ярких дней в своей жизни, сообщает "ТВ Центр".

14 часов радости - нон-стоп, причем сразу на пяти площадках, включая Кремлёвский дворец, Красную площадь и Александровский сад. Здесь молодые люди возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Танцы до утра, выступление любимых артистов и награждение победителей премии "Выпускник". В Кремле выбрали "Творца и Умника года", "Олимпийскую надежду" и Принца с принцессой праздничного бала.

А в Парке Горького тёплой летней ночью выпускников становится всё больше. Тема праздника символична - "Первый свободный полёт". И пусть он продлится лишь до рассвета, к шести утра отгремит фейерверк, виновники торжества будут расходиться, но полёт на этом точно не закончится. Московский выпускной - это не просто праздник, это - самый лучший старт.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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