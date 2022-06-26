В России планируют принимать на контрактную службу выпускников школ

Поправки к законодательству рассмотрит Госдума

В Госдуме предложили принимать на контрактную службу выпускников школ. Соответствующие поправки к действующим законам депутаты рассмотрят 28 июня.

Изменения хочет внести Комитет палаты по обороне. Предложено разрешить принимать на военную службу по контракту мужчин со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву. Речь идёт непосредственно о выпускниках школ. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Заключать военный контракт смогут только те молодые люди, которым исполнилось 18 лет. 28 мая в России вступил в силу закон, согласно которому отменяется верхний возрастной предел для заключения первого военного контракта.

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