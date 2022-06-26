Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине

Министр вручил награды героям

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку российских войск, которая задействована в спецоперации по защите Донбасса. Глава военного ведомства также вручил государственные награды участникам операции.

С трапа вертолета Сергей Шойгу направляется в командный пункт, министр обороны принимает доклады по текущей обстановке. Отдельное внимание - вопросам организации обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военных, сообщает "ТВ Центр".

Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды - Золотые Звёзды и Ордена Мужества - солдатам и офицерам, проявившим героизм и самоотверженность в ходе специальной военной операции.

"Уверен в вас. Впереди у вас ещё много славных дел во благо наших Вооруженных сил и Воздушно-десантных войск. Берегите себя", - обратился к военным министр.

Об оперативной обстановке в зоне спецоперации – в сюжете Егора Киселёва (смотрите видео).

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