Новые санкции против России затронут импорт золота

Об этом будут говорить на саммите G7

Сегодня в Германии стартует саммит G7. В центре внимания лидеров "Большой семёрки" будут ситуация на Украине и усиление санкций против Москвы. Так, по данным СМИ, в планах есть и установление предельных цен на российскую нефть и запрет на импорт золота.

Однако негативный эффект от подобных мер ощущают всё больше граждан западных стран. В преддверии саммита многотысячные акции протеста прошли в Мюнхене.

На это раз не споткнувшись, с улыбкой Джо Байден ступил на землю Германии. Главу Белого дома встречают в баварских национальных костюмах. Но внимание саммита "Большой семёрки" всё-таки к другой стране. Агентство Рейтерс сообщает, что одним из вопросов станет введение предельных цен на нефть из России, чтобы снизить доход от её продажи.

Пока от санкций страдают только те, кто их вводит. А в условиях резкого роста цен на энергоносители Запад опасается - эмбарго на российское топливо не нанесёт ущерба Москве. Страна и сейчас зарабатывает на экспорте, даже несмотря на то, что объёмы падают, сообщает "ТВ Центр".

Ещё одна информационная утечка. "Большая семёрка" согласовывает запрет импорта золота из России. Тема, впрочем, не новая - Евросоюз уже говорил о том, что планирует включить ограничение на желтый металл в седьмой пакет санкций.

Вопрос - как ещё усилить давление на Кремль - станет лейтмотивом этой встречи. На которую, кстати, в онлайн-формате позвали и Владимира Зеленского. А в это время на улицах Мюнхена - массовые протесты из-за предстоящего саммита. Полиции пришлось сдерживать около 20 тысяч митингующих.

Из Германии большинство участников саммита отправятся в соседнюю Испанию. 28 июня в Мадриде стартует уже саммит НАТО, который глава альянса называет не иначе как историческим.

Во-вторых, отмечает генсек, будут приняты важные решения. В том числе, по поводу крупнейшей со времён Холодной войны трансформации коллективной обороны НАТО. Тут главные ориентиры - Польша и Прибалтика. Обсудят тему терроризма и, конечно же, ситуацию на Украине.

Тем более, что поводов - предостаточно. Издание The New York Times выяснило, что секретная сеть шпионов из стран НАТО оказывает помощь Киеву на базах в Германии, Франции и Великобритании. А часть из них работает непосредственно на Украине.

Страны НАТО постоянно подливают масло в огонь конфликта - в открытую снабжая киевский режим оружием и деньгами. Но с каждым днем всё очевидней - Североатлантический альянс играет в свои игры. В свежем выпуске газеты "Эль Паис" министр иностранных дел Испании заявил, что возможность вступления Украины в состав НАТО никогда не обсуждалась за столом переговоров. А на предстоящем саммите члены альянса дадут всем понять, что находятся в полной боевой готовности и могут в любой момент начать гонку вооружений.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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