Дети пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

Они доставлены в больницу

В Бурятии столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Пресс-служба Минздрава сообщает о 12 пострадавших. Среди них есть дети.

Семь пострадавших, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь на месте. Им госпитализация не потребовалась.

Авария произошла утром 26 июня на 587-м километре федеральной трассы Р-25 неподалёку от села Хонхолой. Столкнулись рейсовый микроавтобус Fiat Ducato и грузовик Mitsubishi Fuso.

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