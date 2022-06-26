Люди несут охапки белых роз

В Москве прощаются с Юрием Шатуновым. Популярного певца, солиста группы "Ласковый май" не стало в минувший четверг. Ему было 48 лет.

Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище. Её организовали специально для поклонников артиста. Похороны пройдут позже, сообщает "ТВ Центр".

Сотни человек с самого утра несут белые розы, вспоминают кумира своей молодости. Со слезами на глазах поют его хиты, на которых многие выросли, впрочем, как и сам Шатунов.

Ведь известность пришла к нему очень рано. Вокалистом культового коллектива он стал в 13 лет. И уже через два года подростка из детдома знала вся страна, а "Ласковый май" перевернул зарождающийся тогда российский шоу-бизнес.

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