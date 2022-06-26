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На ринге в "Лужниках" встретились Алина Загитова и Олег Саитов

12:38
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

Там прошёл День Московского спорта

Одно из самых долгожданных событий этого лета - День Московского спорта. В "Лужниках" развернули десятки площадок. Любители активного образа жизни участвовали в турнирах и мастер-классах олимпийских чемпионов и победителей мировых первенств. А со сцены гостей поддерживали популярные артисты.
Бузовой предложили выйти на ринг против Загитовой в позолоченных перчатках

Теперь общепримиряющий не только бег на месте, но и езда на месте. Точнее, сайклинг - групповые занятия на велотренажёрах с тренером под музыку. И хотя велосипеды стоят на месте, соревновательный дух никуда не делся.

В День московского спорта в Лужниках было всё и для всех. Любителям самокатов и велосипедов -  зона с горками и трамплинами. Тем, кто помладше – небольшие и безопасные, а старшим – такие, что неподготовленному человеку и посмотреть страшно.

Игровые виды спорта также в ассортименте: баскетбол, футбол, волейбол. Тем, кто предпочитает командной игре спорт личных достижений - мастер-классы от олимпийских и мировых чемпионов. На занятие с гимнасткой Яной Кудрявцевой девочки начали собираться за час, сообщает "ТВ Центр".

Фигуристка Алина Загитова выбрала боксёрский ринг, противником стал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. А для тех, кто не очень любит активные виды спорта на открытом воздухе, да ещё и в такую жару, есть целый стадион, где можно позаниматься растяжкой. Это чем-то похоже на пикник, только без еды, зато с профессиональным тренером, приятной, спасительной тенью и большой компанией единомышленников.

А ещё прошёл турнир по петанку. Игра отлично развивает меткость. Но знающие люди говорят, что не только. И конечно, целая аллея в спасительной тени деревьев была отдана под шахматы. Игра оказалась популярна не только у детей и взрослых, но и у искусственного интеллекта.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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