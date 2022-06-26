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Российская армия нанесла удары по учебным центрам ВСУ

13:18
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

Около острова Змеиный сбит украинский Су-25

Российская армия нанесла массированные удары ракетами "Калибр" по территории учебных центров ВСУ. Поражены 169-й учебный центр сухопутных войск в Черниговской области, 199-й учебный центр десантно-штурмовых войск под Житомиром и 184-й учебный центр ВСУ во Львовской области. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине

Также за минувшие сутки была отбита очередная неудачная атака на остров Змеиный. Был сбит украинский самолёт Су-25 и 12 реактивных снарядов.

По данным Минобороны, успехи российской армии значительно снижают боевой дух украинских военных. Падает морально-психологическое состояние личного состава. К примеру, в одном из подразделений около города Артёмовска фиксируются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций.

 24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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