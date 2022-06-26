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Собянин рассказал о благоустройстве московских набережных

14:10
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

Их объединят в прогулочные маршруты

За последние 11 лет в Москве приведены в порядок и благоустроены 36 набережных. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Сейчас идёт процесс объединения набережных в интересные прогулочные маршруты со смотровыми площадками. Один из таких маршрутов пройдёт по исторической части столицы - от Таганки до Москва-Сити.

Мэр напомнил, что первой благоустроенной набережной стала в 2013 году Крымская. Теперь она полностью пешеходная, там есть свой ландшафтный парк с беговыми и велосипедными дорожками, сухой фонтан и вернисаж.

В прошлом году в Москве благоустроили четыре набережных на Балчуге: Софийскую, Космодамианскую, Раушскую и Садовническую.

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