Как Юрий Шатунов шёл к оглушительному успеху

Певец умер на этой неделе

Сегодня Москва прощается с Юрием Шатуновым. В 80-х обычный подросток из детского дома стал культовым исполнителем. Его популярность в Союзе сравнивали с успехом "Битлз", его группа "Ласковый май" собирала стадионы по всей стране.

Знаменитые "Белые розы" или "Седая ночь" - песни, которые знают все. Искренние, немного наивные, добрые... Друзья и коллеги говорят - таким всегда оставался и сам Юрий Шатунов.

О вечно юном артисте - Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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