В ЛНР рассказали о позорном бегстве иностранных наёмников из Северодонецка

Город освобождён от боевиков

Иностранные наёмники бежали из Северодонецка, бросая оружие. Об этом рассказал ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

По его словам, это были наёмники из Франции, Польши, Германии и США. Все они переправились через реку в Лисичанск.

Вечером 25 июня Министерство обороны России сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком. Сорвана попытка превратить местный завод "Азот" в упорный очаг сопротивления, как это было в Мариуполе.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что промзона "Азота" перешла под полный контроль ЛНР. Сейчас там идёт зачистка.

Город Северодонецк был освобождён от националистов несколько дней назад. Единственным очагом сопротивления оставался завод "Азот", на котором укрылись несколько сотен боевиков. Часть из них впоследствии сдалась в плен, другие - сбежали.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Донецком направлении поражено восемь артиллерийских взводов систем "Ураган" и два артиллерийских взвода. Они систематически обстреливали Донецк и другие города республики.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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