ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЛНР рассказали о позорном бегстве иностранных наёмников из Северодонецка

15:15
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

Город освобождён от боевиков

Иностранные наёмники бежали из Северодонецка, бросая оружие. Об этом рассказал ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
Объявлено о полном контроле союзных сил над Северодонецком

По его словам, это были наёмники из Франции, Польши, Германии и США. Все они переправились через реку в Лисичанск.

Вечером 25 июня Министерство обороны России сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком. Сорвана попытка превратить местный завод "Азот" в упорный очаг сопротивления, как это было в Мариуполе.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что промзона "Азота" перешла под полный контроль ЛНР. Сейчас там идёт зачистка.

Город Северодонецк был освобождён от националистов несколько дней назад. Единственным очагом сопротивления оставался завод "Азот", на котором укрылись несколько сотен боевиков. Часть из них впоследствии сдалась в плен, другие - сбежали.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Донецком направлении поражено восемь артиллерийских взводов систем "Ураган" и два артиллерийских взвода. Они систематически обстреливали Донецк и другие города республики.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские войска
Украинские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.