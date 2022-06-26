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Синоптики предупредили москвичей о неделе субтропической жары

16:10
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

Воздух прогреется до 34 градусов

Неделя в Москве начнётся с рекордной субтропической жары, воздух прогреется до 34 градусов. Об этом у себя в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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По словам синоптика, такая температура воздуха в конце июня на 10-11 градусов выше положенной и фиксируется столичными метеорологами в среднем не чаще одного раза в 12 лет.

По прогнозу Гидрометцентра, вся предстоящая неделя в столичном регионе будет жаркой – от 24 до 31 градуса. Осадков не ожидается.

Напомним, что рекорд по жаре в Москве был поставлен летом 2010 года. Тогда столбики термометров в течение нескольких недель держались у отметки в 40 градусов.

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