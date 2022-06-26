ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин нанесёт визиты в Ашхабад и Душанбе

16:41
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

Президент примет участие в Каспийском саммите

На следующей неделе Владимир Путин нанесёт важные международные визиты и проведёт встречу в Москве с президентом Индонезии.

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с удобрениями
Путин назвал причину роста инфляции в мире

29 июня президент полетит на Каспийский саммит в Туркмению. Также глава государства посетит Таджикистан, где проведёт переговоры с президентом Эмомали Рахмоном.

О визите Путина в Душанбе сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". О планах главы государства принять участие Каспийском саммите в Ашхабаде ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также на следующей неделе Владимир Путин встретится в Москве со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо. До этого президент Индонезии проведёт переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.