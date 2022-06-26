Путин нанесёт визиты в Ашхабад и Душанбе

Президент примет участие в Каспийском саммите

На следующей неделе Владимир Путин нанесёт важные международные визиты и проведёт встречу в Москве с президентом Индонезии.

29 июня президент полетит на Каспийский саммит в Туркмению. Также глава государства посетит Таджикистан, где проведёт переговоры с президентом Эмомали Рахмоном.

О визите Путина в Душанбе сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". О планах главы государства принять участие Каспийском саммите в Ашхабаде ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также на следующей неделе Владимир Путин встретится в Москве со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо. До этого президент Индонезии проведёт переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским.

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