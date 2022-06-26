Захарова ответила на провокационное заявление Джонсона об Украине

Она назвала его чудовищным

Мария Захарова назвала чудовищным заявление Бориса Джонсона относительно мирного урегулирования ситуации на Украине.

"Лучшее объяснение того, что такое "британский политический юмор" - мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме "либерально-демократической монархии", и все становится на свои места", - написала официальный представитель российского МИДа у себя в Telegram-канале.

Накануне британский премьер выразил недовольство тем, что некоторые европейские политики принуждают Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. Борис Джонсон сделал заявление, в котором фактически призвал Украину отказаться от диалога с Москвой. Он считает, что переговоры о мире приведут лишь к экономической катастрофе.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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