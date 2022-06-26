Умерла актриса из "Аритмии" Альбина Тиханова

Ей было 75 лет

Умерла актриса театра и кино Альбина Тиханова. Ей было 75 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Тиханова сыграло много ролей в театре после окончания в 1968 году Новосибирского театрального училища.

Снималась в кино в основном в эпизодических ролях. Известны её характерные персонажи в картинах "Тихий Дон", "Предчувствие", "Бумер. Фильм второй", "Аритмия".

В "Аритмии" Тиханова сыграла одну из пациенток главного героя - Олега, роль которого исполнил Александр Яценко. Это была одна из последних ролей актрисы.

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