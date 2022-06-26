Умерла актриса из "Аритмии" Альбина Тиханова

Ей было 75 лет
Умерла актриса театра и кино Альбина Тиханова. Ей было 75 лет, сообщается на портале "Кино-театр.ру".
Тиханова сыграло много ролей в театре после окончания в 1968 году Новосибирского театрального училища.
Снималась в кино в основном в эпизодических ролях. Известны её характерные персонажи в картинах "Тихий Дон", "Предчувствие", "Бумер. Фильм второй", "Аритмия".
В "Аритмии" Тиханова сыграла одну из пациенток главного героя - Олега, роль которого исполнил Александр Яценко. Это была одна из последних ролей актрисы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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