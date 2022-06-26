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Среди западных помощников Украины возник серьёзный раскол

18:45
  • воскресенье
  • 26 июня 2022

В политических кругах нет согласия

В стане защитников и помощников Украины наблюдается серьёзный раскол. Военную помощь Киеву оказывают все страны НАТО, но США, Германия и Великобритания преуспели в этом больше других.
Захарова ответила на провокационное заявление Джонсона об Украине

Как раз эти три страны имеют разные взгляды на дальнейшее развитие событий. Сегодня в США заявили, что Джо Байден и Олаф Шольц выступают за дипломатическое решение по Украине. Конфликт должен быть урегулирован в результате переговоров, заявили в Белом доме.

В Лондоне считают иначе. Премьер-министр Британии Борис Джонсон недоволен тем, что некоторые европейские политики принуждают Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. Он считает, что диалог Москвы и Киева приведёт к экономической катастрофе.

Это заявление Джонсона уже прокомментировали на Смоленской площади. Официальный представитель российского МИДа назвала его чудовищным.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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