Украина снова обстреляла российскую буровую платформу в Чёрном море

Пострадавших нет

В территориальных водах России в Чёрном море снова обстреляна платформа "Черноморнефтегаза". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах Крыма.

"Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет", - сказал представитель экстренных служб.

Первый раз буровые платформы "Черноморнефтегаза" украинские войска обстреляли 20 июня. Были поражены три платформы, на которых в общей сложности находились 109 человек.

Во время обстрела три человека пострадали, семеро пропали без вести, их поиски продолжаются.

Ранее в Москве заявляли, что в случае обстрелов российской территории могут быть нанесены удары по центрам принятия решений в Киеве.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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