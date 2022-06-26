Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры

Мэр тоже занимается спортом

В 2021 году в рамках программы "Спорт Москвы" в столице создано около 1 300 новых общедоступных спортивных зон, а их общее количество - порядка 28 тысяч. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что власти строят не только стадионы и центры подготовки профессиональных спортсменов, но и физкультурные центры для любителей. Мэр привёл такую цифру: с 2011 года в столице появилось больше 150 новых объектов спортивной инфраструктуры.

Собянин признался, что старается находить время для занятий спортом. "В юности участвовал в первенствах по футболу, играл в волейбольной команде, катался на лыжах. Позже увлёкся большим теннисом - до сих пор с удовольствием выхожу на корт", - написал мэр.

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