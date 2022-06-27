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Минобороны показало работу комплексов радиоэлектронной борьбы на Ми-8

08:42
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Воздушные разведчики работают на предельной высоте

В ходе спецоперации по защите республик Донбасса российские военные применяют новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы. Ими оснащены вертолёты Ми-8, сообщает "ТВ Центр".

Экипажи работают на предельной высоте, чтобы охватить максимальную площадь воздействия РЭБ - на зенитно-ракетные комплексы и авиацию противника. При этом наши воздушные разведчики видят всё, что происходит на земле и в воздухе -- перехватывают сигналы противника и лишают ВСУ возможности наносить удары.

Серьёзный урон украинским националистам наносят и реактивные системы залпового огня "Град". Минобороны опубликовало кадры работы артиллеристов Западного военного округа. Наши РСЗО способны уничтожать целые укрепрайоны, склады с военной техникой, крупные пехотные соединения.

Наносить точные удары помогают данные, собранные беспилотниками. После залпа десятью снарядами расчёт молниеносно меняет позицию. Такая тактика позволяет артиллеристам не только уйти от ответного удара, но и быстро приступить к поражению новых целей радикалов.

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