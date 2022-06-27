В Минобороны рассказали о мужестве российских военных

Солдаты и офицеры проявили отвагу в ходе спецоперации

В нашем Минобороны рассказали о мужестве и высочайшем профессионализме, которые в ходе спецоперации по защите Донбасса проявляют российские солдаты и офицеры.

Полковник Александр Ложевич в ходе освобождения стратегически важного населённого пункта сначала лично корректировал огонь артиллерии, а затем возглавил штурм укреплённых позиций украинских радикалов. Благодаря грамотным действиям полковника Ложевича все попытки противника подавить огневые точки российских войск были пресечены. Националисты понесли серьезные потери и были вынуждены покинуть занимаемый укрепрайон.

Ефрейтор Евгений Пахомкин, проводя воздушную разведку с применением беспилотника, обнаружил и своевременно передал командованию информацию об огневых точках противника, а затем корректировал огонь артиллерии и фиксировал поражение позиций боевиков, благодаря чему российская колонна без потерь личного состава и сохранив всё вооружение прибыла в заданную точку.

Отделение младшего сержанта Александра Валеева, выполняя задачи по обнаружению воздушных целей, попало под обстрел РСЗО. Уверенное руководство сержанта Валеева позволило вывести группу из-под огня, уничтожить беспилотный летательный аппарат противника, с помощью которого корректировался артиллерийский обстрел, и не допустить потерь среди российских военных.



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