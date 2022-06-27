В Крыму из зоны подтоплений эвакуировали более 100 человек

Последствия стихии устраняют

Режим ЧС действует в Симферопольском районе Крыма, который пострадал от ливней. Мощный удар стихии приняли на себя шесть сёл, сообщает "ТВ Центр".

Спасатели за сутки эвакуировали из опасных зон более 120 человек, в том числе 47 детей. Подтоплены около 40 участков и домов, по улицам текут бурные потоки. Выбраться из некоторых дворов можно только вплавь.

К устранению последствий непогоды привлекли сотни спасателей. В центре Симферополя вся проезжая часть - под водой, рухнул мост. Повалены деревья. Коммунальщики разбирают завалы. В Алуште на территорию санатория сошёл сель. При этом мощный дождь в регионе не прекратился и может продлиться как минимум до конца сегодняшнего дня.

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