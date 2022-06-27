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Агентство Bloomberg объявило о наступлении дефолта в России

08:42
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Москва не признает неспособность платить по долгам

С завершением воскресенья, 26 июня, официально закончилось действие льготного периода по выплате, которую Россия должна была осуществить держателям своего внешнего долга. Это означает, что фактически Россия допустила дефолт, сообщает Bloomberg.
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Как утверждает агентство, Россия допустила неисполнение своих внешних долговых обязательств впервые с 1918 года. Произошло это на фоне санкционного давления, пишет Bloomberg.

Российские власти пока никак не прокомментировали сообщения о дефолте, однако ранее в Москве неоднократно подчеркивали: дефолтом можно считать только отказ и неспособность должникам платить по долгам, тогда как Россия не отказывается исполнять свои обязательства и делает это, несмотря на помехи со стороны Запада.

Согласно указу президента России Владимира Путина, обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться выполненными, если оплата была совершена в рублях. Российские власти осуществляют выплаты в рублях в надлежащие сроки.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что создание искусственных преград для обслуживания государственного внешнего долга России выглядит фарсом, его последствия будут значимы для мировых финансов.

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