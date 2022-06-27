Агентство Bloomberg объявило о наступлении дефолта в России

Москва не признает неспособность платить по долгам

С завершением воскресенья, 26 июня, официально закончилось действие льготного периода по выплате, которую Россия должна была осуществить держателям своего внешнего долга. Это означает, что фактически Россия допустила дефолт, сообщает Bloomberg.

Как утверждает агентство, Россия допустила неисполнение своих внешних долговых обязательств впервые с 1918 года. Произошло это на фоне санкционного давления, пишет Bloomberg.

Российские власти пока никак не прокомментировали сообщения о дефолте, однако ранее в Москве неоднократно подчеркивали: дефолтом можно считать только отказ и неспособность должникам платить по долгам, тогда как Россия не отказывается исполнять свои обязательства и делает это, несмотря на помехи со стороны Запада.

Согласно указу президента России Владимира Путина, обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться выполненными, если оплата была совершена в рублях. Российские власти осуществляют выплаты в рублях в надлежащие сроки.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что создание искусственных преград для обслуживания государственного внешнего долга России выглядит фарсом, его последствия будут значимы для мировых финансов.

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