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Российские власти подготовились на случай отключения интернета

08:57
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Отключить страну извне от Сети почти невозможно

Отключить Россию от глобального интернета практически невозможно, но в Москве подготовились и к такому варианту развития событий. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифровизации Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что сама Россия не собирается отключаться от Всемирной паутины и подготовилась к тому, " чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат".

Песков уточнил, что в случае действий по отключению доступа к интернету извне "локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим", сообщает РИА Новости.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил, что российские провайдеры перенаправят трафик через Азию, если они будут отключены от точки международного обмена в Европе. Министр также рассказал, что его ведомство готово в ручном режиме регулировать форс-мажорные ситуации с поставками импортного оборудования по заключенным контрактам.

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