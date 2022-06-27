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CNN: Вашингтон закупил для Киева системы ПРО

09:19
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Официального объявления об этом пока не было

Власти США готовятся официально огласить свое решение об отправке Украине систем противоракетной обороны. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения данной темы.

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Президент США Джо Байден, который отправился в Германию на саммит "Большой двадцатки", ранее обещал, что Вашингтон предоставит Киеву "более продвинутые ракетные системы и боеприпасы".

При этом Киев просил западных союзников предоставить системы противоракетной обороны NASAMS. Неясно, готовы ли Соединенные Штаты отправить на Украину именно такие системы.

Источники подчеркнули, что в любом случае украинских военных придется еще и обучать работе с системами ПРО, которые предоставят США, сообщает телеканал CNN.

Укрепление противоракетной обороны решила заняться и Германия. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, у страны "на то есть веские причины". Предполагается, что Берлин приобретет у Израиля системы ПРО Arrow 3 и потратит на это 2 млрд евро.

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