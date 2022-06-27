CNN: Вашингтон закупил для Киева системы ПРО

Официального объявления об этом пока не было

Власти США готовятся официально огласить свое решение об отправке Украине систем противоракетной обороны. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения данной темы.

Президент США Джо Байден, который отправился в Германию на саммит "Большой двадцатки", ранее обещал, что Вашингтон предоставит Киеву "более продвинутые ракетные системы и боеприпасы".

При этом Киев просил западных союзников предоставить системы противоракетной обороны NASAMS. Неясно, готовы ли Соединенные Штаты отправить на Украину именно такие системы.

Источники подчеркнули, что в любом случае украинских военных придется еще и обучать работе с системами ПРО, которые предоставят США, сообщает телеканал CNN.

Укрепление противоракетной обороны решила заняться и Германия. Как заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, у страны "на то есть веские причины". Предполагается, что Берлин приобретет у Израиля системы ПРО Arrow 3 и потратит на это 2 млрд евро.

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