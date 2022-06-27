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Турция сочла закономерными действия России на Украине

08:19
  • понедельник
  • 27 июня 2022

Спецоперации предшествовали шаги НАТО и западных стран

Решение российских властей о проведении на Украине спецоперации могло быть связано с действиями Запада на протяжении последних 30 лет. Такое мнение в воскресенье, 26 июня, высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
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Турецкий чиновник подчеркнул, что "это не оправдывает вторжение России на Украину", однако "когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо рассматривать причинно-следственную связь".

Калын заявил, что сложившийся к началу спецоперации миропорядок напомнила пирамиду, вершину которой заняла одна сверхдержава. Ее название не было озвучено, однако можно предположить, что речь идет о США.

Под ней разместились пять-шесть "великих сил": Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Как отметил представитель турецкого лидера, Россия поставила под сомнение справедливость такой расстановки и предложила подписать новое соглашение о балансе. Но "те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта".

По словам Калына, Турция тоже считает тот миропорядок, который он обрисовал, несправедливым, сообщает телеканал Haberturk.

Что касается взаимоотношений Москвы и Анкары, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о наличии разногласий по множеству вопросов, однако подчеркнул, что "есть и доверие".

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