Спецоперации предшествовали шаги НАТО и западных стран

Решение российских властей о проведении на Украине спецоперации могло быть связано с действиями Запада на протяжении последних 30 лет. Такое мнение в воскресенье, 26 июня, высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Турецкий чиновник подчеркнул, что "это не оправдывает вторжение России на Украину", однако "когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо рассматривать причинно-следственную связь".

Калын заявил, что сложившийся к началу спецоперации миропорядок напомнила пирамиду, вершину которой заняла одна сверхдержава. Ее название не было озвучено, однако можно предположить, что речь идет о США.

Под ней разместились пять-шесть "великих сил": Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Как отметил представитель турецкого лидера, Россия поставила под сомнение справедливость такой расстановки и предложила подписать новое соглашение о балансе. Но "те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта".

По словам Калына, Турция тоже считает тот миропорядок, который он обрисовал, несправедливым, сообщает телеканал Haberturk.

Что касается взаимоотношений Москвы и Анкары, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о наличии разногласий по множеству вопросов, однако подчеркнул, что "есть и доверие".

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