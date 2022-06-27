Гидрометцентр назвал срок ослабления жары в Москве

Температура в столице аномально высока

Во вторник, 28 июня, в столичном регионе ожидается снижение температуры воздуха до 26-28 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в первой половине вторника антициклон начнет смещаться, и Москва окажется на его холодной периферии. Начнут поступать свежие ветра, температура понизится на 5 градусов по сравнению с понедельником.

В среду и четверг температура понизится еще ощутимее — до 24-25 градусов. Однако уже 1 июля жаркая погода вновь вернется, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что новая неделя в Москве начнется с рекордной субтропической жары, воздух прогреется до 34 градусов. По словам синоптика, такая температура воздуха в конце июня на 10-11 градусов выше положенной и фиксируется столичными метеорологами в среднем не чаще одного раза в 12 лет.

Из-за аномальной жары в столичном регионе продлили "оранжевый" уровень погодной опасности, он действует до 21:00 понедельника, 27 июня.

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