В Симферополе из-за ливней объявлен режим ЧС

Спасатели эвакуировали 120 человек

В Крыму непрекращающиеся ливни привели к затоплению Симферополя и пригородов. Улицы превратились в полноводные реки. Подтоплены сотни домов. В районе введен режим ЧС.

В поселке Комсомольское – как в Венеции – передвигаться можно только на плавсредствах с помощью спасателей. Здесь же стоит спецтехника, которая расчищает русло реки Салгир, чтобы оно не забивалось ветками и различным мусором, и вода могла уходить, но пока что уровень не спадает.

На Крым обрушились тропические ливни. В эпицентре – Симферопольский район. Подтоплению 250 домовладений. Введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали более 120 человек, в том числе 40 – детей. Работают круглосуточно.

"Занимаемся помощью людям, ходим по затопленной территории, по подъездам, помогаем людям выбраться с подъездов, подвозим к подъездам, если надо. С утра занимались вывозом людей на работу", - сообщил сотрудник специализированного отряда МЧС России по РК Игорь Левченко.

Несмотря на сложную обстановку, местные жители пытаются отблагодарить спасателей за самоотверженную работу. Всего в ликвидации последствий непогоды задействованы более 300 спасателей и 80 единиц техники. С помощью механизированных мотопомп откачивают воду из подвалов, сооружают дамбы для защиты от воды.

Такой бурный Салгир в центре крымской столицы увидишь не часто. Сейчас идет беспрецедентно большой сброс воды из Симферопольского водохранилища из-за слишком обильных осадков. Река в некоторых местах даже выходит из берегов.

Стремительный поток, возможно, стал причиной обрушения автомобильного моста в Симферополе. Движение в центре города перекрыто. В Алуште сходят селевые потоки. Ливень подтопил Ялтинское шоссе. Из-за обильных осадков уровень воды в реках может подниматься до 1,5 метров.

Непогода бушует и в соседнем регионе. В Краснодаре дождь шел 10 часов и превратил городские улицы в реки. На юге России продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение дня ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Сохраняется вероятность резкого подъема уровней рек.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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