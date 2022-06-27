Более 500 мирных жителей эвакуированы с завода "Азот" в Северодонецке

Украинские националисты не прекращают обстрелы

В результате обстрелов киевских силовиков в Донецкой и Луганской республиках за сутки погибли три мирных жителя. Более десяти ранены. ВСУ нанесли удары по Горловке, Доломитному и Петровскому району Донецка. По Стаханову выпустили ракету "Точка-У". Артиллерия и авиация продолжают подавлять огневые точки украинских военных.

Украинские националисты не прекращают террор мирного населения. Системы ПВО отражают удары. Уничтожены две огневые точки противника в районах Первомайского и Курдюмовки. Завершена зачистка Волчеяровки. Идут бои за Верхнекаменку - стратегически важного населенного пункта для ВСУ. Поскольку в случае ее потери отступление к Северску может обернуться большой проблемой. Трасса Северск - Лисичанск — под огневым контролем российских военных. Боевую работу ведут ударные вертолёты Воздушно-космических сил России.

Освобождено от украинских националистов село Боровское. Подразделениями народной милиции ЛНР совместно с союзными войсками был полностью освобожден завод "АЗОТ". Из бомбоубежищ предприятия проводится эвакуация мирных жителей Северодонецка. На утро понедельника на безопасные территории вывезены более 500 мирных жителей.

В столице ЛНР уже находятся порядка полутора тысяч московских специалистов разных подразделений комплекса городского хозяйства и 500 единиц техники. Москва и Луганск, ставшие в начале июня городами - побратимами, совместными усилиями восстанавливают город. Так, в Луганской городской многопрофильной больнице №7 московские строители ремонтируют фасад, ведут демонтажные работы в пищеблоке. Тем временем на северном берегу Северского Донца, по данным силовых органов ЛНР, в промзоне и лесах остаются до тысячи солдат ВСУ. Одни пытаются смешаться с гражданским населением, другие принимают правильное решение и складывают оружие.

Точные удары по позициям ВСУ не оставляют шансов противнику. Минобороны показало кадры боевой работы расчетов наших реактивных систем залпового огня "Град". До позиций противника лишь несколько километров, машина готова к бою. Залп десятью снарядами. А уже через минуту машина - в пути на другую позицию.

"Приходится работать в разных условиях - и днем, и ночью. Мы приезжаем, занимаем огневую позицию, отрабатываем несколько плановых или неплановых целей, сворачиваемся и соответственно меняем дислокацию", - рассказал старший офицер реактивной артиллерийской батареи Владислав.

А это кадры работы экипажей вертолётов Ми-8 с установленными на борту современными комплексами радиоэлектронной борьбы. Работа - на предельной высоте. Для того, чтобы охватить наибольшую площадь радиоэлектронного воздействия на зенитно-ракетные комплексы и авиацию противника.

Батареи самоходных артиллерийских установок "Акация" и гаубиц "Мста-Б" с закрытых огневых позиций наносят удары по скоплению живой силы и техники ВСУ. Артиллерийские подразделения уничтожают опорные пункты, живую силу и технику противника.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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