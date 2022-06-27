По всему миру прошли демонстрации против НАТО

Акции состоялись в Испании и Канаде

Более двух тысяч жителей Мадрида вышли на митинг против НАТО. Демонстранты требовали отменить предстоящую встречу глав государств и правительств альянса. Многие призывали отказаться от дополнительных расходов на оборону и прекратить поставлять оружие на Украину. Наращивание военной помощи Киеву и новые антироссийские санкции в эти дни обсуждают на саммите G7 в Баварии.

Вот уж действительно - когда миру больше нечего предложить, остается только раздеваться. В повестке дня этого саммита все те же старые вопросы: усиление давления на Россию и зеленая энергетика – опять-таки без российской нефти. Вот только говорить можно сколько угодно, но до зимы осталось совсем немного времени, а европейские газовые хранилища фактически пусты. И президент Евросовета призывает ужесточать санкции, но с оглядкой.

"Мы обсудим действенные механизмы по ограничению нефти, транспорта, страхования. Но нам нужна будет поддержка всех 27 стран ЕС. И мы должны убедиться, что санкции ударят по России, а не сделают хуже и сложнее нашу жизнь", - заявил Шарль Мишель.

Пока политики, словно надев шоры, продолжают гнуть свою линию, продиктованную Вашингтоном, простые европейцы выходят на улицы, чтобы выразить свое отношение к происходящему в мире. В Германии - автопробег против русофобии и дискриминации русскоязычного населения Германии. В колонне также машины из соседних Швейцарии и Франции. Акцию охраняли усиленные наряды полиции - поблизости контрманифестацию устроили представители украинской диаспоры. Причем, несмотря на закон ФРГ, запрещающий пропаганду нацизма, в проигрывании песни "Батька наш Бандера" и ей подобных полиция криминала не усмотрела.

В центре Мадрида - антивоенный митинг. Жители испанской столицы выступают против увеличения расходов королевства на оборону и требуют от властей выхода страны из Североатлантического альянса.

Демонстрация против НАТО прошла накануне и в канадском Гамильтоне. Участники также требовали выхода страны из НАТО и прекращения поставок оружия Украине. Трехдневный саммит НАТО откроется в Мадриде завтра. Предполагается, что его участники примут новую стратегическую концепцию, а также рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения ситуации для сферы безопасности. Предстоит и неприятный разговор с Турцией. Анкара, как известно, выразила негативное отношение к принятию в альянс Финляндии и Швеции. И отказываться от своей полиции пока не собирается, как и вводить санкции против России, чего от нее так хочет Запад.

"Мы проводим в отношении России взвешенную политику. Мы не вводим санкций и не будем к ним подключаться. Мы должны соблюдать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией? Наши экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели России", - заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Представитель президента Турции также назвал неслучайными действия России на Украине. По его словам, сложившейся ситуации предшествовали агрессивные шаги НАТО и западных стран.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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